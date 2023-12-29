قضية عمر أديب ومحمد رمضان تعود إلى الواجهة.. حكم جديد ضد الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في فصل جديد من سلسلة الدعاوى القضائية المتبادَلة بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، قضت محكمة جنح العجوزة، مساء أمس (الخميس)، في الدعوى التي أقامها الأخير ويتهم فيها رمضان بالسبّ والقذف، بتغريم محمد رمضان نصف مليون جنيه.

وكان محامي عمرو أديب قد تقدّم بطلب تعويض عما لحق بموكله من أضرار أدبية، عقب صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت محمد رمضان بغرامة قدرها 300 ألف جنيه وإلزامه دفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تعمّد رمضان إزعاج أديب بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وصدر الحكم ضد محمد رمضان بعد إعلان عمرو أديب عبر حسابه في منصة “X” قبوله اعتذار رمضان له بعد تدخّل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

ونشر عمرو أديب تغريدة قال فيها: “اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفا الله عما سلف، شكراً لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ، دائماً تسعى للخير والمحبة”.