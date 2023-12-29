محمد نجاتي يتجاهل الحكم بسجنه ويروّج لمسلسله مع غادة عبد الرازق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن إلقاء أجهزة الأمن في الجيزة القبض على الفنان محمد نجاتي، على خلفية صدور حكم بحبسه سنةً لاتهامه بإصدار شيك من دون رصيد.

وفي رد فعله الأول على هذه الأخبار، نشر نجاتي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه بكواليس مسلسل “صيد العقارب” من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، متجاهلاً بذلك التعليق على أخبار القبض عليه.

وقال نجاتي في الفيديو: “مساء الخير على كل جمهوري المحترم، النهاردة الخميس 28 ديسمبر، أول يوم تصوير ليا في مسلسل صيد العقارب إخراج أحمد حسن، وبطولة النجمة غادة عبد الرازق، وسعيد جداً بمشاركتها في هذا المسلسل، لأنه مسلسل مهم جداً ودور مهم جداً وإن شاء الله نقدّم فيه كل حاجة جديدة وتعجبكم، وإن شاء الله رمضان 2024 يبقى خير عليكم وعلينا”.

ويشارك الفنانين غادة عبد الرازق ومحمد نجاتي في بطولة مسلسل “صيد العقارب”، كلٌ من: أحمد ماهر، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج تامر نادي.

يُشار إلى أن آخر أعمال محمد نجاتي الفنية، مشاركته في بطولة مسلسل “بابا المجال” الى جانب الفنانين: مصطفى شعبان، سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين، جومانا مراد، وعارفة عبد الرسول…، والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وجسّد نجاتي خلال أحداثه دور الضابط “حسن”.

كما يشارك محمد نجاتي في الموسم الرمضاني المقبل 2024 في مسلسلَي “العتاولة” مع أحمد السقا وطارق لطفي، و”الحشاشين” من بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.