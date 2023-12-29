للعام الثاني.. مي عمر ضمن أجمل مئة وجه في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة مي عمر أن تحافظ للعام الثاني على التوالي على موقعها في مسابقة أجمل وجه في العالم، والتي أقامتها TC Candle.

ومي عمر هي الوجه العربي الوحيد الذي بقي في المراكز العشرة الأولى، والتي تضمنت عارضة الأزياء فيكتوريا سيكريت جاسمين توكيس في المركز الأول، تليها نجمتا الكيبوب؛ نانسي جويل ماكدوني وليزا مانوبان في المركزين الثاني والثالث.

وجاء اختيار مي عمر بعدما تألقت في أحدث صيحات الموضة العالمية، واختيار بيوت الأزياء العالمية لها حتى تمثلها بارتداء ملابسها الأنيقة، كما اختيرت مي عمر سفيرةً للموضة في أغلب دول العالم.

يُشار إلى أن مي عمر تقدّم مسلسل “نعمة الأفوكاتو” في رمضان المقبل 2024، وهو مكوّن من 15 حلقة، ويشاركها في بطولته كلٌ من: أحمد زاهر، أحمد ماجد، سامي مغاوري، كمال أبو رية، سلوى عثمان، عماد زيادة، محمد دسوقي، هدير عبد الناصر، ومجموعة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.