ميرنا وليد - بيروت - أطل المشترك الفلسطيني طالب نعماني على المسرح في برنامج "إكس فاكتور"، وغنى أغنية "طمني عليك" للفنان المصري محمد فؤاد.

نعماني لم يتمكن من أن يحبس دموعه، وانهار بكاءً على المسرح، وكان من الواضح تأثر الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة المصرية أنغام.

كما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأمر، وأظهر الفيديو سيدة من الجمهور انهارت بكاءً .

يذكر أن لجنة تحكيم النسخة الجديدة من البرنامج تضم الفنانين راغب علامة، وأنغام، وعبدالله الرويشد، وذلك بعد مرور ثماني سنوات على آخر مرة عُرض فيها البرنامج بنسخته العربية، والذي كان يضم ضمن لجنة تحكيمه الفنانين راغب علامة وإليسا ودنيا سمير غانم.

لمشاهدة الفيديوإضغط هنا.

كانت هذه تفاصيل خبر لحظات تدمي القلوب .. إنهيار مشترك " إكس فاكتور " أمام راغب علامة وأنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.