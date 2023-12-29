أحمر شفاه نادين نسيب نجيم حديث مواقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - لاقت صورة جديدة للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الكثير من التفاعل وإعجاب المتابعين، حيث أنها اعتمدت لون أحمر الشفاه الأحمر، ومن الملفت أنه لاق بها كثيراً، كما أظهر شفتيها مرسومتين بطريقة ملفتة.



وكانت قد نشرت نادين صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "2024"، شوقت من خلالها متابعيها لأحداث المسلسل.

ونشرت صورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها بلباس الطبيبة من داخل مستشفى، أعادتنا من خلالها إلى شخصية الدكتورة بيان، إذ علقت على الصورة قائلة: "دكتورة بيان".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، متسائلين عما إذا كانت نادين ستعيد تجسيد شخصية الدكتورة بيان في مسلسلها "2024"، الذي سيعرض في موسم رمضان القادم.

يذكر أن نادين كانت قد جسدت شخصية الطبيبة بيان في مسلسل "خمسة ونص"، إلى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.

يشار إلى أن مسلسل "2024" هو الجزء الثاني من مسلسل "2020".