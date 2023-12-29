ميرنا وليد - بيروت - أعلن الحساب الرسمي للفنانة أروى تفاصيل تشييع والدها، اذ كُتب: "توجهت الفنانة أروى وعائلتها الى مدينة عدن في اليمن لنقل جثمان والدها المغفور له بإذن الله (سالم أحمد عميران) ، حيث يوارى جثمانه الثرى في مدينة شقرة، والصلاة عليه بإذن الله بعد صلاة فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
.".
وكانت أعلنت أروى عبر حسابها الخاص، وفاة والدها سالم أحمد عميران.
وكتبت أروى في منشورها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى.. ننعي إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران.. أولاده أحمد وأيمن وبناته أروى".
كانت هذه تفاصيل خبر اليكم تفاصيل تشييع والد أروى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.