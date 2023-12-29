اليكم تفاصيل تشييع والد أروى

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الحساب الرسمي للفنانة أروى تفاصيل تشييع والدها، اذ كُتب: "توجهت الفنانة أروى وعائلتها الى مدينة عدن في اليمن لنقل جثمان والدها المغفور له بإذن الله (سالم أحمد عميران) ، حيث يوارى جثمانه الثرى في مدينة شقرة، والصلاة عليه بإذن الله بعد صلاة فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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وكانت أعلنت أروى عبر حسابها الخاص، وفاة والدها سالم أحمد عميران.

وكتبت أروى في منشورها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى.. ننعي إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران.. أولاده أحمد وأيمن وبناته أروى".