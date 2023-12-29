منة فضالي تتعرض للنصب..هذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية منة فضالي عن تعرضها للنصب في إسطنبول، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "يا جماعة الراجل ده ناصب عليا أخد 2400 دولار، عنده شركة سيارات فى اسطنبول ورافض يرجعلى فلوسي خلو بالكم جنسيته عراقي واسمه عبود وشركة جرين جروب".
وكانت شاركت منة فضالي صوراً لها مع الجمهور من قضائها العطلة في تركيا، وظهرت بلوك مميز إرتدت فيه توب باللون الابيض ذات عنق عالٍ مع سروال باللون الأحمر، ونسقت معهما معطفاً وطويلاً باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ، ونظارة شمسية على عينيها.
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