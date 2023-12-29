بطل "الطائر الرفراف" يتفوق بشكله على كيفانش تاتليتوغ وبوراك أوزجيفيت؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن ان النجم التركي مارت رمضان ديمير بطل مسلسل "الطائر الرفراف"، قد احتل المرتبة الـ 83 في قائمة اجمل 100 وجه في العالم لعام 2023، اذ انه تفوق على النجوم كيفانش تاتليتوغ وبوراك أوزجيفيت، وقد لاقى هذا الخبر تداولا واسعا ، اذ اعتبر الكثيرون انه لا يستحق ان يكون ضمن هذه القائمة.



وكان تم تداول فيديو لـ مارت رمضان ديمير يظهر توجه أحد الصحفيين اليه بالقول: "قبل أيام لم تنضم لحفل ميلاد عفراء ساراتش أوغلي وأيضًا لم تنضم لحفل جوائز الفراشة الذهبية:

مارت: نعم.

الصحفي: "نعرف بأنك كنت مريض والان تعافيت، كيف حالك؟

مارت: شكرًا

الصحفي: "لماذا لم تنضم للحفل؟"

مارت: كنت مريض كما تعرف.