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كشفت زوجة الموسيقار المصري حلمي بكر، سماح القرشى، عن حالته الصحية، بعد تعرضه لعملية نصب في مبلغ مالي كبير.
وأوضحت أن زوجها يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة قدميه، مؤكدةً أنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث.
وأضافت أن حلمي بكر مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية.
وأكدت أن هذا الحادث حدث نتيجة صدمة الموسيقار بعد استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه للنصب من مدير أعماله.. الموسيقار المصري الشهير حلمي بكر يصاب بالشلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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