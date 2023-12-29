تحدثت والدة مشهور سناب شات عبدالله الودعاني مع ابنتها خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل سارة الودعاني، عن حديث ابنها قبل الزواج. وقالت والدة الودعاني:” عبدالله قالي شوفي يا أمي مسألة أدخل بيوت الناس وأشوف بناتهم واطلع ماراح أسويها، لو هي “قردة “ودخلت وشفتها ما أقدر أكسر بخاطرها”.

لترد شقيقته سارة قائلة :” إيه والحمد لله بالنهاية أخدها جميلة وأخلاقها عالية وكاملة في كل شيء .”

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: والدة عبدالله الودعاني تكشف عن ما قاله ابنها لها قبل الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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