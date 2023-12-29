شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى عبود ووافي من "صوت وصورة" برفقة أحمد داود في آخر حلقات مسلسل "زينهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات واسعة حصدها مسلسل "زينهم" للفنان أحمد داود، بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل أمس، والتي شهدت ظهور خاص للفنان صدقي صخر بشخصية "لطفي عبود" وعمرو وهبة بشخصية "وافي معتمد"، " التي قاما به في مسلسل "صوت وصورة" وحققا من خلالها نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.



صدقي صخر وعمرو وهبة في مسلسل "زينهم"

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أما مسلسل "صوت وصورة"، عرض في أكتوبر الماضي، وهو من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج اروما استديوز.



مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة



لطفي عبود ووافي معتمد في زينهم