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ميرنا وليد - بيروت - أطلت أمونة عيد، زوجة الممثل اللبناني طوني عيسى، على الجمهور بصور مميزة جمعتها بإبنتهما تاليا، بمناسبة عيد الميلاد من أمام الشجرة المميزة، وخطفت تاليا أنظار الجمهور بلطافتها وخفة دمها، وانهالت تعليقات المتابعين، الذين عبروا عن محبتهم لهذه العائلة.
وكان شارك طوني عيسى متابعيه الأغنية المفضلة لابنته "تاليا"، ونشر مقطع فيديو ظهرت فيه زوجته أمونة عيد وابنتهما تاليا، وهما تغنيان أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "تيجي ننبسط".
وظهرت أمونة في الفيديو وهي تساعد ابنتها تاليا في كلمات الأغنية، وترددها الأخيرة بفرح وسعادة.
وأرفق طوني مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "هذه أغنية ابنتي المفضلة".
كانت هذه تفاصيل خبر من أمام شجرة الميلاد .. إبنة طوني عيسى تخطف القلوب بخفة دمها إلى جانب أمها أمونة عيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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