بلقيس تقترب من نصف المليون مشاهدة بعد يومين على طرح "شذكرك بيا"

ميرنا وليد - بيروت - تحقق الفنانة اليمنية بلقيس نجاحاً كبير بعد إطلاقها أغنية "شذكرك بيا"، وقد إقتربت الاغنية من كسر نصف المليون مشاهدة على يوتيوب، بعد يومين على طرحها، حيث وصلت مشاهداتها إلى 434 ميلون.
أغنية "شذكرك بيا" هي أغنية رومانسية من كلمات حازم جابر، ألحان مصطفى الربيعي، توزيع موسيقي حسام الدين، وتقول كلماتها:
"قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية
اجيت تشوف دمعاتي تتشمت لك شوية
من تلقاني مكسورة وليل نهار مقهورة
تتوضح لك الصورة الملامح جنها مو هيا
بلكي اتوسل بقلبك واندم وامشي بدربك
وابجي وارجع لحبك واريد شوية حنية
قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية
بيا حبك شسوى؟ اتنفس صرت قوة
بلوة وانت مو يمي ومن وياي هم بلوة
بعشرتي وياك ندمانة روحي وردة ذبلانة
حسني انا انسانة حبي الك مو نزوة
عليا تدور الحجة منك بعد شترجى
انت تغيرت فجاة وقلبك صار مو هوا
قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية".
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