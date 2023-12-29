ممثلة تركية شهيرة تستمتع بأغاني عبدالمجيد عبد الله

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التركية بيلين أكيل مقطع فيديو لها من العاصمة السعودية الرياض، حيث توجهت برفقة زوجها الممثل التركي أنيل ألتان.

وشاركت بيلين متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه برفقة زوجها وأصدقائها أثناء توجههم لإحدى المناسبات.

وظهرت بيلين في الفيديو وهي تتمايل على أنغام أغنية عبدالمجيد عبدالله "ارجع أبيك"، التي كانت تصدح من راديو السيارة، رغم عدم فهمهما لكلمات الأغنية.

وفي فيديو آخر، ظهرت هي وزوجها يستمتعان بأغنية "رهيب"، وحاولت شرح كلمات الأغنية باللغة التركية لمتابعيها.

وكانت بيلين قد نشرت مقطع فيديو يجمعها بزوجها، وذلك على متن الطائرة قبل وصولهما إلى السعودية، وظهر في الفيديو زوجها وهو يفاجئها بالتقدم للزواج بها مجددًا، عبر تغليف خاتم زفافها بورقة سكاكر، لتجيبه فوراً: أوافق.

وعلقت بيلين على الفيديو قائلة: "في طريقي إلى الرياض، فعلت ما فعلت مجدداً".



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