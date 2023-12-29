بالفيديو- بلوك ابيض شيك ومميز..درة التونسية تشبه الاميرات

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة درة التونسية الجمهور باخر إطلالاتها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت مقطع فيديو ظهرت فيها بلوك أبيض أنيق إرتدت فيه سترة باللون الابيض شيك ذات اكمام طويلة وتصميم مميز مع تنورة متوسطة الطول باللون نفسه ضيقة،وربطت شعرها إلى الخلف على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وتقوم درة والممثل المصري أحمد عيد، بعرض مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية”، من 18 لغاية 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشارك في بطولة المسرحية الممثلان المصريان محمد ثروت وبدرية طلبة.

وكانت نشرت درة مجموعة جديدة من الصور لها، وظهرت بإطلالة متميزة، حيث ارتدت ملابس باللون الأبيض، واعتمدت ميك أب خفيف زاد من جمالها، وعلقت قائلة: "إستمر ​​في الحلم…".

