وليد توفيق وجورجينا رزق يكشفان لأول مرة كيف تعارفا- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق كيف تعرفا.

وقال وليد توفيق خلال حلولهما ضيفين في برنامج "معكم منى الشاذلي"، إن أول لقاء جمعه بزوجته كان في منزلها، في باريس لمناقشة تعاونهما في فيلم، وعندما تقابلا تفاجأ بتواضعها وطريقة تصرفها.

وأضاف أنها رفضت التمثيل بعدما عرض عليها العمل سوياً، لأنها كانت ترغب في تكريس وقتها لتربية ابنها علي.

وحدث بعدها اللقاء الثاني بعدما عرض أصدقاء جورجينا أن تذهب معهم لقضاء سهرة في فندق "شيراتون الشام"، لافتين إلى أن وليد توفيق سيغني هناك، فقبلت الدعوة، وحين رأته أعجبت به كثيراً، ورأت فيه رجلاً وسيماً.

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