"12 أغنية".. عمرو دياب ينشر أغاني ألبومه الجديد "مكانك" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح النجم عمرو دياب، مساء أمس الخميس 28 ديسمبر، أغاني ألبومه الغنائي الجديد"مكانك".

ونشرت الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب، عبر حسابه على إنستجرام، جميع أغاني الألبوم بعد طرحها على "أنغامي".

ألبوم "مكانك" رقم 35 في مسيرة النجم عمرو دياب، ويضم أغاني "مكانك، يا قمر، لوحدنا، الكلام ليك، ومعرفش حد بالاسم ده، واخدين راحتهم، المعنويات مرتفعة، ما بتغيبش، ظبط مودها، سلامك وصلي، بيوحشنا".

ألبوم "مكانك" يأتي بعد 3 سنوات من طرح ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم 12 أغنية أيضًا، ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، إسلام زكي، مدين، والموزعين أحمد إبراهيم توما، أسامة الهندي، وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر أمير محروس.

أغنية "بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

أغنية "سلامك وصلي" من كلمات محمد القاياتي، وألحان: محمد يحيي، وتوزيع: احمد ابراهيم، و‏ميكساچ وديچتال ماستر: أمير محروس.

أغنية "معرفش حد بالاسم ده" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وتسجيل غناء شيري شكري، وميكساچ وماستر: أمير محروس.

أغنية "ظبط مودها" من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وتسجيل غناء: شيري شكري، و‏ميكساچ وماستر: أمير محروس.



أغنیة "واخدين راحتهم" من ألبوم عمرو دیاب الجدید "مكانك"

أغنیة "مكانك" من ألبوم عمرو دیاب الجدید "مكانك"

أغنیة "يا قمر" من ألبوم عمرو دیاب الجدید "مكانك"

أغنیة "لوحدنا" من ألبوم عمرو دیاب الجدید "مكانك"

أغنیة "الكلام ليك " من ألبوم عمرو دیاب الجدید "مكانك"

أغنیة "ما تتعوضش" من ألبوم عمرو دیاب الجدید "مكانك"



أغنیة "ما بتغيبش" من ألبوم عمرو دیاب الجدید "مكانك"

أغنیة "المعنويات مرتفعة" من ألبوم عمرو دیاب الجدید "مكانك"