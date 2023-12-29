كريم عبد العزيز ومحمد إمام والكدواني في ضيافة تركي آل الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعه مع النجوم كريم عبد العزيز ومحمد عادل إمام وماجد الكدواني خلال ضيافته لهم بالرياض.

ونشر "آل الشيخ"، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر في صور منفردة مع كل نجم منهم بالإضافة إلى صورة جماعية.

ويعرض لـ كريم عبد العزيز حاليا بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مسرحية"السندباد" ويشاركه البطولة نيللي كريم.

وتدور أحداث مسرحية "السندباد" حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، ثم تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة العرض بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، ومن إخراج أحمد الجندي.

فيما يعرض حاليا للفنان محمد عادل إمام في دور العرض السينمائي فيلم "أبو نسب" الذي بدأ عرضه أمس الخميس بالدول العربية.