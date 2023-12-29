هذا ما قالته إلهام شاهين عن عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن عام 2023 بالنسبة لها، وما حققته خلالها على المستوى الشخصي.

ونشرت "شاهين"، فيديو مجمع لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله سنة 2023 كانت سنة حلوة على المستوى الشخصي مليئة بالتكريمات والجوائز عن تاريخي الفني".

وتابعت: "وعن شخصية سوسو في مسلسل ألفريدو الذي سعدت جدا جدا بردود أفعال الجمهور في مصر وفي كل بلد إلتقيت فيه بالجاليات المصرية والعربية".

وأضافت: "شكرا جمهوري الحبيب الذي يشجعني دائما..وأتمنى أن أستمر في تقديم أعمال فنية تسعدكم وأكسب دائما ثقتكم.. سنة حلوة يا رب على كل العالم مليئة بالمحبة والسلام والأمان".

يذكر أن، آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو" بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

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