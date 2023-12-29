ريهام عبد الغفور تطلب الدعاء لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - طلبت الفنانة ريهام عبد الغفور، من متابعيها عبر السوشيال ميديا، الدعاء لوالدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور.

وكتبت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام: "أسالكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

توفي أشرف عبد الغفور في 3 ديسمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي في السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أطلقت اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، على القاعة الرئيسية بنادي النقابة تكريما له، وذلك بحضور كل من الفنانة ريهام عبد الغفور وشقيقها تامر.

وحصل أشرف عبدالغفور، على مساحة تميز كبيرة في المسلسلات الدينية والتاريخية، نظرا لإتقانه اللغة العربية، ويرجع ذلك إلى إجادته قواعد أصول اللغة العربية، إلى جانب موهبته ودراسته للتمثيل وبمرور الأيام أصبح مجرد اسم أشرف عبد الغفور على أى عمل بالفصحى معناه عدم وجود أي خطأ لغوي.

أشرف عبد الغفور من أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات، كما يعد عبد الغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

وقدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.

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