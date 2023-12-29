"آخر لوك ليا".. هكذا ودعت فيفي عبده عام 2023 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر السوشيال ميديا، آخر إطلالة لها لتودع بها عام 2023.

ونشرت فيفي، مقطع فيديو من إطلالتها الأخيرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "آخر لوك ليا".

وتفاعل نجوم الفن مع اللوك بتاعها، وكتبت المطربة بوسي "ايه الحلاوة والجمال ده يا فوفا". وكتبت يارا "ما شاء الله، إيه القمر والجمال ده". وكتبت غادة عبد الرازق "إيه الحلاوة والجمال ده بسم الله وما شاء الله حبيبتي ربنا يحفظك من أي شر يا رب حبيبتي".

يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، وإخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.

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