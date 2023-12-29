"يا أبو البنات"..روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي وتوجه رسالة له (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة روجينا، بعيد ميلاد زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي يوافق اليوم الجمعة 29 ديسمبر، على طريقتها الخاصة.

ونشرت روجينا، صور عائلية مختلفة تجمعهما بصحبة ابنتيهما، عبر حسابها على إنستجرام، ووجهت التهنئة لزوجها، قائلة: "كل سنة وأنت أحلى وأجمل وأطيب قلب في حياتنا.. ربنا يحفظك لينا ويسعد قلبك".

وأضافت: "كل سنة وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية وسعادة يا حبيب عمري.. يا أبو البنات".

وتفاعل مع رسالتها عدد من نجوم الفن، حيث كتبت السيناريست إنجي علاء: "كل سنة وأنت طيب يا دكتور.. ربنا يخليكم لبعض". وكتب المخرج رامي إمام: "كل سنة وأنت طيب يا دكتور.. ربنا يحفظكم" . وكتب الفنان أحمد زاهر: "كل سنة وأنت طيب يا دكتور وربنا يخليكم لبعض". وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين: "عيد ميلاد سعيد دكتور أشرف.. بتمنى لعائلتك كل التوفيق".

ويحتفل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اليوم 29 ديسمبر 2023 بعيد ميلاده الـ 63 إذ أنه من مواليد 1960.

يذكر أن، أشرف زكي يشغل منصب نقيب المهن التمثيلية منذ عام 2015 ومستمر في منصبه حتى الآن، ويعد شقيق الفنانة القديرة ماجدة زكي، وزوجته هي النجمة روجينا ولديهما ابنتان هما "مريم ومايا".

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