تركي آل الشيخ يهدي محمد عبده أغنية قبل حفل اليوبيل الماسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أهدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أغنية لفنان العرب محمد عبده قبل حفل اليوبيل الماسي.

ونشر "آل الشيخ"، الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "‏إهداء من القلب من موسم الرياض وجمهور الفنان.. لا أعتقد أن فيه سعودي أو خليجي لا يحمل ذكرى معه في رحلة فنية امتدت ٦٠ عاما.. محمد عبده نسمعك بقلوبنا".

وكان "آل الشيخ" كشف عن فيديو جمعه مع الفنان محمد عبده وهو يقبل رأسه خلال البروفات، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "‏حبي للغالي فنان العرب محمد عبده حب مختلف.. محمد أسمعه ويسمعه كل السعوديين وكل عشاقه بقلوبهم ليس بأسماعهم".

كما أعلن "تركي" عن نفاذ تذاكر حفل الفنان محمد عبده بالكامل، قائلا: "60 عامًا من العطاء الفني، نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من أعماله، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية، ليلتين للتاريخ".

ويقام مساء اليوم الجمعة 29 ديسمبر، فعاليات حفل اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بمناسبة مرور 60 عامًا على مسيرته الفنية، ويقود الحفل المايسترو وليد فايد.

ويبدأ الحفل في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على مسرح محمد عبده آرينا في البوليفارد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من محمد عادل إمام بعد عرض"أبو نسب" بالدول العربية

"12 أغنية".. عمرو دياب ينشر أغاني ألبومه الجديد "مكانك" (فيديو)