جنات تستعد لطرح أحدث أغانيها "الشمخ الجواني" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت المطربة جنات، عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة التي تحمل اسم "الشمخ الجواني" والتي انتهت من تسجيلها خلال الفترة الماضية.

ونشرت جنات، بوستر الأغنية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "قريبا".

وصورت "جنات"، الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب لتطرحها قريبا ضمن الاحتفالات برأس السنة، حيث تطل على الجمهور بشكل جديد خلال الأغنية.

وتتعاون "جنات" في الأغنية مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر مصطفى الخضري والكليب من إخراج كامبا.

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