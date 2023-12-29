تأجيل حفل محمد منير وعفروتو ومسار إجباري لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الكينج محمد منير، الذي كان مقررا اقامته في موسم رأس السنة الأحد 31 ديسمبر، تأجيله لسوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يشارك الكينج بالحفل فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو

وجاء بيان الجهة المنظمة للحفل، كالتالي: "حرصا على سلامة الحضور تم تأجيل الحفل لدواعي أمنية احترازية نظرا لسوء الأحوال الجوية وتوقعات حالة الطقس".

وتابع: "وبناءا على تعليمات الجهات الأمنية المختصة والخارجة عن ارادتنا، حيث قرر كل القائمين على الحفل بالتنسيق مع الفننين تأجيل الحفل المنتظر ضمن احتفالات رأس السنة والذي كان مقررا اقامته مساء الأحد 31 ديسمبر في ايفوريا بالسادس من أكتوبر".

وأضاف البيان: "وذلك حفاظا على الحضور الجماهيري الكبير الذي بادر بحجز تذاكر الحفل وكل الضيوف الكرام".

وأختتم البيان: "على أن يتم موافاتكم بتحديد موعد جديد للحفل في أقرب وقت ممكن، وبذلك سيتم استرجاع التذاكر المباعة من خلال شركة تذكرتي بالاتصال على الخط الساخن 15355".