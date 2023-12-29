شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا كرهت سامية جمال ارتداء بدلة الرقص فى ليلة رأس السنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ زمن طويل كان نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة ويستقبلون العام الجديد بالعديد من الاحتفالات والتجمعات، وكان لكل منهم طقوسه وطريقته الخاصة فى الاحتفال، كما كان لكل منهم ذكريات مواقف لا ينساها فى هذه المناسبة.

وطوال حياتها لم تنسَ الفراشة سامية جمال أول ليلة أدت فيها رقصة "صولو" فى صالة بديعة مصابنى وكانت توافق ليلة رأس السنة، وقالت سامية جمال فى حوار نادر إن المقربين منها يعرفون أنها ترفض ارتداء بدلة الرقص ليلة رأس السنة ولكنهم لا يعرفون السبب وراء ذلك، مشيرة إلى أنها فى بداية مشوارها الفنى وقبل شهرتها حين كانت تعمل فى كازينو بديعة حلت ليلة رأس السنة فى أحد الأعوام وكان الملهى يفيض برواده الذين وقف بعضهم بسبب عدم وجود موائد كافية لكل هذا العدد الذى تزاحم للاحتفال فى كازينو بديعة الشهير.

وقالت الفراشة إنها كانت مع باقى زميلاتها الراقصات يضعن الماكياج واللمسات الأخيرة تأهبًا لدخول المسرح، وكان دورها وقتها لا يزيد عن كونها راقصة ضمن المجموعة لا يشعر بها أحد، ولكن فى هذه الليلة أمرتها بديعة مصابنى بأن تؤدى رقصة وحدها مثل كبار الراقصات، وأعارتها بدلة رقص لأنها لم تكن تمتلك بدلة رقص خاصة بها.

وأضافت سامية جمال أنها هابت الموقف وحين جاء دورها وسلطت عليها الأضواء لم تعجب بديعة برقصتها وانتظرت حتى انتهت من الرقص وصرخت فى وجهها بغيظ قائلة: "لازم تتعلمى الرقص كويس".

وأكدت الفراشة أنه على الرغم من أن هذا الانفعال من بديعة مصابنى حدث خلف الكواليس وبعيدًا عن الجمهور، إلا أنها شعرت بأن الجمهور كله يشاهد الموقف وعرف ما حدث، وحينها لم تتمالك نفسها من البكاء، ولم تتحدث عن هذا الموقف ولكنها كرهت من يومها ارتداء بدلة الرقص ليلة رأس السنة لأنها تذكرها بهذا الموقف.