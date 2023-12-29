شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى وجدان تنتهى من تصوير فيلم "جبل الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة إنجي وجدان من تصوير دورها في فيلم "جبل الحريم"، المقرر طرحه بدور عرض السينمات المصرية مع بداية العام الجديد والذى ينافس فى الموسم الشتوى.

وأعربت الفنانة إنجي وجدان عن سعادتها بهذه التجربة، قائلة: "الفيلم تجربة جديدة وحلوة وأدعم المرأة من خلاله حيث إن العمل يناقش عدة مشكلات نسائية والمميز خلال الفيلم عدم مشاركة أي رجل على الإطلاق".

فيلم "جبل الحريم" وفاء عامر، أيتن عامر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، أميرة العايدي، وعدد من الفنانات اللواتي سظهرن كضيوف شرف، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول عدة مشكلات وحكايات نسائية، ولا يشارك به أي رجل على الإطلاق.

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة إنجي وجدان هو فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.