شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل الكينج محمد منير ومسار إجباري وعفروتو في رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكينج محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي في رأس السنة بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو، والذي كان من المقرر إحياؤه مساء الأحد المقبل، بالشيخ زايد.

يذكر أن منير انتهى مؤخرا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "أنا الذى" الذى يعود للتعاون فيها مع الفنان والملحن عصام كاريكا بعد 27 عامًا من أغنية "أنا عمر عيني"، والأغنية الجديدة من كلمات باسم عادل وألحان أنور عمرو وتوزيع خالد محسب، وتقول كلماتها:"أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحر قبل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول".

وطرح الكينج محمد منير مؤخرًا أغنية "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ الخليج 365، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "يا فلسطينى" قائلا: "الحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية وإشادات كبيرة على الأغنية، خصوصا أن فلسطين فى القلب من فترة كبيرة وستظل بلد عربية أصيلة، ولابد من تقديم لهم كل أساليب الدعم".