“Top Buzz” لعبة شيقة مليئة بالإثارة تمنح زوار وندر جاردن شعور التحليق في الهواء

العديد من التجارب الترفيهية والمغامرات الحماسية تقدمها منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض ٢٠٢٣ للزوار، ومنها تجربة “Top Buzz”، وهي لعبة شيقة مليئة بالإثارة تمنح الزوار شعور التحليق في الهواء، حيث تمثل اللعبة أحد الألعاب السريعة في المنطقة.

وتتطلب التجربة جرأة كبيرة من الركاب لحركتها وسرعتها، حيث تصعد إلى الأعلى ببطء ثم تهبط بسرعة فائقة، مع استدارة علوية تمنحهم جوا من الحماس والتشويق الذي يستمر إلى نحو دقيقتين من المتعة.

وتتميز تجربة “Top Buzz” التي تتسع لـ٢٥ راكبا، في وقوعها بمنطقة “بلوم”، إحدى المناطق الفرعية لـ”وندر جاردن”، حيث تضم المنطقة أشجارا ومجسمات فنية مستوحاة من الزهور بألوانها الجذابة، لتمنح الزوار شعور المتعة بالطبيعة التي تحاكيها المنطقة.

وتستقبل التجربة زوارها طوال أيام الأسبوع من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة صباحا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر موقع وتطبيقwebook من خلال هذا الرابط وتأتي هذه التجربة ضمن العديد من الفعاليات التي تقدمها منطقة وندر جاردن.

وتعد المنطقة مدينة ترفيهية مكونة من ثلاث مناطق مليئة بالمتعة، حيث يمكن لزوارها الاستمتاع بمشاهدة طيور الفلامنجو، والفراشات الملونة والأشجار الخلابة في عالم أشبه ما يكون بالخيال، وتتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة وغيرها الكثير من التجارب الترفيهية، كما تحتوي على أكثر من سبعين لعبة وتجربة، إضافة إلى المطاعم المتنوعة والعروض المسرحية المتجولة.