تيليتون “ضوّي قلبك”… لمزيد من العطاء والخير

في ليلة مفعمة بالحب وبالإنسانية، أطلقت جمعية “سطوح بيروت” تيليتونها السنوي بنسخته الحادية عشرة مساء الأربعاء في العشرين كانون الأول ٢٠٢٣ في بثّ مباشر عبر شاشة OTV وتحت شعار”ضوّي قلبك” الذي ارتدى حلّة ميلادية لمساعدة ـ١٤ حالة لأشخاص يعانون من أمراض نادرة وأطفال مصابين بالسرطان، والذين يتطلب علاجهم أو دعمهم، تكاليف باهظة.
ولمن لم يتمكّن من متابعة تيليتون “سطوح بيروت” تحت شعار “ضوّي قلبك”، سيتم إعادة بثّه عبر شاشة الـOTV ، مساء السبت في الثلاثين من كانون الأول ٢٠٢٣ بعد نشرة الأخبار مباشرةً وذلك لفتح المجال أمام كل مَن تعذّر عليه الاتصال سابقاً خلال الحلقة مع الشكر لكلّ مَن تكرّم بالتبرّع ولكل مَن يستطيع تقديم الدعم للحالات الـ١٤.
ولكلّ مَن يرغب بالتبرّع، يمكنه الاتصال بخطوط الجمعية على الرقمين:
70-385311 و70-385301
أو التبرّع عبر أكثر من 400 مركز OMT داخل لبنان مع إبراز اسم المستلم: “عَ سطوح بيروت”
أو من خلال التبرع عبر الإنترنت على موقع جمعية “سطوح بيروت” وفق الرابط الآتي: www.stouhbeirut.org
أو عبر التحويل المصرفي وفق التفاصيل الآتية:
BLOM Bank
Swift : BLOMLBBX
IBAN : LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615
Beneficiary : 3a Stouh Beirut
وتتوجّه جمعية “سطوح بيروت” بشخص رئيستها ومؤسستها داليا داغر وفريق عملها والمتطوّعين فيها إلى كلّ اللبنانيين بالمعايدة القلبية شاكرة كل الضيوف والمتبرّعين الذين ساهموا في التيليتون بحضورهم ومشاركتهم، متمنّية أن يحمل موسم عيد الميلاد المجيد الصحّة والخير والطمأنينة للبنان بشعبه وأرضه ومحبّيه.
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