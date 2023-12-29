كارول سماحة تجمع الأنوثة والاناقة في إطلالتها اللامعة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الجمهور بأخر إطلالتها حيث شاركت صور لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك في غاية الاناقة حيث إرتدت فستان قصير بتصميم رائع باللونين الاسود والبني لامع وطرز إليه البعض من الشيفون الشفاف فوق منطعة الصدر، ذات اكمام طويلة من الشيفون، وتركت كارول شعرها الناعم منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وفي وقت سابق، إحتفلت كارول سماحة بعيد الميلاد المجيد في منزلها في مصر مع عائلتها، وحضرت الممثلة المصرية إلهام شاهين التي نشرت مجموعة من الصور من المناسبة وكتبت تعليقاً: "عيد ميلاد مجيد وسنة سعيد، أخي و صديقي الغالي جدا د. وليد مصطفى و زوجته الجميلة حبيبتي الفنانة كارول سماحة .. كل سنه و إنتم إخواتي الغاليين و دايما مع بعض . أتمنى لكم السعاده ..سنه حلوة عليكم حبايبي".

