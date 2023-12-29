ياسمين صبري وداليا مبارك وبانا جانات بالفستان نفسه

ميرنا وليد - بيروت - ثلاث مشهورات جمعهما الفستان نفسه، وفي التفاصيل فقد ارتدت الممثلة المصرية ياسمين صبري فستان ستان باللون الأخضر، مزين باللؤلؤ بالوسط من براند إليزابيتا فرانكي، تبلغ قيمته ألف دولار أميركي، واعتمدته خلال مشاركتها في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" في المملكة العربية السعودية.



ثم ارتدت الفستان الفنانة السعودية داليا مبارك، حيث نشرت فيديو تستعرض من خلاله اطلالتها، وقد علقت عليه "أنا مستعدة لعام 2024".

وارتدته أيضًا الفنانة السورية بانا جانات خلال جلسة تصوير لها، حيث نشرت بانا عدد من الصور عبر حسابها على "إنستجرام" تستعرض من خلالها جمالها وأناقتها بالفستان.