بلال شحادات يحتفل بعيد ميلاد إبنته وجمالها يخطف الأنظار-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الكاتب السوري بلال شحادات بعيد ميلاد إبنته فايا التي التي كبرت ولم تعد طفلة صغيرة وأبهرت الجميع بجمالها الأوروبي إذ إنها تتمنيز بملامح ناعمة وعينين خضراوين وشعر أشقر. إصبع سادسة في يد كيم كارداشيان.. فما القصة؟

ويبدو أن عمر فايا قارب الـ10 سنوات إذ لم يذكر بلال في منشور معايدته لابنته أي شيء عن عمرها بل شارك صوراً من الاحتفال بعيد ميلادها مع أصدقائها وصديقاتها ووالدتها الحسناء والتي يبدو جلياً أنها ورثت جمالها منها.

وعلق بلال على الصور موجهاً رسالة لابنته فايا كاتباً :"عيد ميلاد حشيشة قلبي فايا.. عقبال المية يا عمري كلو".

وانهالت التعليقات من الأصدقاء والمتابعين بعبارات التهنئة ومتمنين لها العمر الطويل وسنوات مديدة من العمر مليئة بالفرح والنجاح.

إشارة إلى أن بلال اشتهر بكتابة عدد من المسلسلات التي كان لها انتشار ونجاح واسع ونذكر منها مسلسل 2020 الذي عرض في الموسم الرمضاني ومسلسل "وأخيراً"، شارك مع الكاتبة ندين جابر في كتابة الجزء الأول من مسلسل "عروس بيروت"، مسلسل "لا حكم عليه"، وغيرها.



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