بالصورة - محمد سامي يحتفل مع عائلته بمنسابة نهاية العام : "ربنا يخليكم ليا و يحفظكم "

ميرنا وليد - بيروت - نشر المخرج المصري محمد سامي صورة له عبر حسابه الشخصي، تجمعه بوالدته وشقيقته، وعلق قائلاً : "كل سنة وانتم طيبين، ربنا يخليكم ليا و يحفظكم، الغالية أمي والقمر أختي " ، معايداً إياهن بنهاية العام وبحلول العام الجديد .



وكشف المخرج المصري محمد سامي أن زوجته الممثلة مي عمر ستفاجئ الجمهور بأدائها في مسلسلهما الجديد "نعمة الأفوكاتو"، المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح سامي، أنه انتهى من تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بالكامل، لرفضه فكرة تنفيذ الأعمال أثناء عرضها خلال شهر رمضان، وهو الأمر الذي يلجأ إليه العديد من صناع المسلسلات.

وأضاف أن العمل المبكر على مشروع "نعمة الأفوكاتو" منحه فرصة التفرغ للكتابة مع المؤلف مهاب طارق والوصول إلى أفضل شكل للمسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، وكذلك الاعتناء بتفاصيله التقنية المتعلقة بجودة الصورة والمونتاج.

