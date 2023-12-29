روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة المصرية روجينا زوجها الممثل المصري أشرف زكي بعيد ميلاده.

وشاركت روجينا متابعيها عبر حسابها الرسمي صور تجمعها بباقي أفراد الأسرة.

وأرفقت روجينا الصور بتعليق قالت فيه: " كل سنة وانت احلى و أجمل وأطيب قلب فى حياتنا ربنا يحفظك لنا ويسعد قلبك كل سنة وانت بخير وصحة وسلامة وعافية وسعادة يا حبيب عمري يا أبو البنات".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وعلقوا عليها معبرين عن إعجابهم بهذه العائلة ومهنئين أشرف، و متمنين له العمر الطويل والصحة الدائمة.





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