دواعٍ أمنية تُلغي حفل محمد منير ومسار إجباري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكينج محمد منير تأجيل حفل رأس السنة 2024، الذي كان مقررًا إقامته يوم الأحد المقبل 31 ديسمبر، ويشاركه الغناء خلاله فرقة مسار إجباري ومطرب الراب عفروتو.

نشر محمد منير بيان الشركة المنظمة للحفل عبر خاصية «الاستوري» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، الذي تضمن الآتي: «حرصًا على سلامة الحضور تم تأجيل الحفل لدواعٍ أمنية واحترازية نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتوقعات حالة الطقس، وبناءً على تعليمات الجهات الأمنية المختصة والخارجة عن إرادتنا».

وأضاف البيان: « قرر القائمون على الحفل، بالتنسيق مع الفنانين تأجيل الحفل المنتظر، ضمن احتفالات رأس السنة، والذي كان مقررًا إقامته مساء الأحد 31 ديسمبر في ايفوريا بالسادس من أكتوبر، وذلك حفاظًا على الحضور الجماهيري الكبير الذي بادر بحجز تذاكر الحفل وكل الضيوف الكرام».

واختتم بيان التأجيل: «سوف يتم بموافاتكم بتجديد موعد جديد للحفل في أقرب وقت ممكن، وبذلك سيتم استرجاع التذاكر المباعة من خلال شركة تذكرتي بالاتصال على الخط الساخن، متمنين لكم السلامة والأمن ».

حفل محمد منير

آخر أعمال الكينج محمد منير:

طرح محمد منير أخيرًا أغنية جديدة بعنوان "يا فلسطيني" لدعم أهل غزة، تأليف عصام عبدالله وألحان كامل شريف.

وقال الكينج خلال تصريحات صحفية، أنه دائمًا يناصر الأشقاء فى فلسطين وقدم من قبل عدة أغان تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التى هى قضية كل عربى، واليوم ووسط هذه الظروف التى يشهدها العالم «لا أملك غير حنجرتى أساندهم بها و ينصر دينك يا فلسطينى».