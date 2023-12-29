شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الأشقر تلقى رسالة اليوم العربى للمسرح ببغداد فى افتتاح المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة الهيئة العربية للمسرح المنظمة لمهرجان المسرح العربي الفنانة اللبنانية نضال الأشقر لكي تكتب وتلقي رسالة اليوم العربي للمسرح في العاشر من يناير 2024 خلال حفل افتتاح الدورة الـ 14 ببغداد.

رسالة اليوم العربي للمسرح بدأت منذ عام 2008 كسُنة حميدة باختيار قامة من قامات المسرح العربي في كل عام، لتسطر رسالة في اليوم العربي للمسرح، تكون منارة جديدة على درب المسرح العربي الجديد والمتجدد، تبرز عمق ثقافتنا، وترسخ القيم العالية في مواجهة التجهيل والتسطيح، رسالة تكون كل جملة فيها سِفر معرفة، وخابية خبرة.

يذكر أن رسالة اليوم العربي للمسرح شهدت حضور أسماء عربية مهمة، يعقوب الشدراوي 2008، سميحة أيوب 2009، عز الدين المدني 2010، يوسف العاني 2011، سعاد عبد الله 2012، ثريا جبران 2013، الدكتور سلطان القاسمي 2014، يوسف عايدابي 2015، زيناتي قدسية 2016، حاتم السيد 2017، فرحان بلبل 2018، سيد أحمد أقومي 2019، خليفة العريفي، 2020، إسماعيل عبد الله 2021، رفيق علي أحمد 2022، جواد الأسدي 2023.

وجدير بالذكر أن الفنانة نضال الأشقر من مواليد (25 مارس 1934)، وهي فنانة مسرحية لبنانية لعبت في الستينات والسبعينات دوراً أساسياً في تحريك الفن المسرحي اللبناني والعربي محاولة لتحديثها وتجديد تعبيراتها ولغتها وأدواتها، وأسست مع مجموعة من الفنانين اللبنانيين «محترف بيروت للمسرح» ومع فنانين عرب أسست فرقة «الممثلون العرب» التي جالت في عروضها مختلف البلاد العربية والأوروبية.