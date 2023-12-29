نجما “ذا فويس كيدز” يطرحان “فلسطين الله يحميها” رسالة أمل رغم الألم على ابواب العام الجديد

تم طرح أغنية جديدة بعنوان “فلسطين الله يحميها” على طريقة الديو الغنائي بصوت نجمي برنامج The Voice Kids التوأم خالد وعابد المرعي، من إنتاج الشركة الأميركية AlAnod Music Production (USA).

وأغنية “فلسطين الله يحميها” هي من كلمات ضياء عشا، ألحان وتوزيع رامي رئيس، ميكس وماستر استديو فارس عبود، كمنجات يعرب سميرات، ناي ليث سليمان، جيتارات Rais. والفيديو كليب من إخراج سعد رمضان.

وهي تبعث روح التفاؤل لتؤكّد على أنّ الإنتصار على الظلم آتٍ لا محالة حيث تقول كلمات الأغنية:”هذا الشعب اللي ما بيلين شعب الأبطال الجبّارين صامد بوجه المحتلّين بيعلّم هالدنيي دروس معلش ولا سمح الله … والظالم ما رح ننساه بس الشرفا إن شاء الله بكرا تراب الأقصى تبوس إيد بإيد وجايي الرد أركان المحتل انهد إجباري بكرا ولا بد إنحرّر كل شبر فيها…”.

أما الفيديو كليب فتضمّن لقطات من تسجيل الأغنية داخل الاستديو ولقطات أخرى وسط الطبيعة، ولقد حرص الأخوين مرعي على رفع العلم الفلسطيني مع وضع الكوفية تأكيداً على التضامن مع أهل فلسطين.

ويأتي هذا العمل بمثابة إهداء للشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من عدوان غشيم، إذ تحمل أغنية “فلسطين الله يحميها” رسالة أمل رغم الألم على أبواب العام الجديد.