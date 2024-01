خاص- من تصدّر هذا الأسبوع سباق الأغاني ضمن الاحصاءات اللبنانية الرسميّة؟

صدرت النتائج الجديدة للاحصاءات اللبنانية الرسمية The Official Lebanese Top 20 للأسبوع الممتد حتى ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣ وهي تصدر بالتنسيق مع شركة ipsos وبرعاية موقع الخليج 365.

وقد تبدّلت بعض المراكز هذا الأسبوع، حيث سجلت أغنية Last Christmas دخولاً قويًا واحتلت المرتبة الأولى. أما أغنية “أخدت حبيبك” للفنانة كريستين أبي نجم احتلت المرتبة الثانية.

أما الفنان كريم فقد تقدّم الى المرتبة الرابعة بأغنية “لو بعرف”.

كما سجلت أغنية All I Want For Christmas is you للفنانة ماريا كاري واحتلت المرتبة العاشرة.

أيضًا تقدّمت أغنية “أنا لمين” للفنان زياد برجي الى المرتبة ١٤.

كذلك تقدّمت أغنية “انت” للفنان سيف نبيل الى المرتبة ١٥.

أما أغنية “حالف عالحب” للفنان وائل كفوري فقد تقدّمت الى المرتبة ١٧. بينما تراجعت أغنية “تيجي ننبسط” للفنانة نانسي عجرم الى المرتبة ١٨.

كما سجّلت أغنية “العقد” للفنانة اليسا دخولاً جديدًا محتلة المرتبة ١٩. أما أغنية “يمكن خير” للفنان رامي صبري احتلت المرتبة ٢٠.

إليكم ترتيب الأغنيات بالكامل: