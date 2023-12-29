ابنة بول ووكر تعلن طلاقها بعد 3 سنوات من زواجها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء ميدو راين ووكر بياناً، أعلنت فيه عن انفصالها عن زوجها الممثل لويس ثورنتون بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج.



وقالت ميدو في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي: "بعد ثلاث سنوات رائعة من الزواج، توصلنا إلى اتفاق على الانفصال بشكل ودّي، هو قرار موحّد ونأمل بصدق أن يتمكن الجميع من احترام رغباتنا في الخصوصية".

وأضافت: "نحن نحافظ على الحب والاحترام المتبادَلين بيننا، وسنواصل دعم بعضنا البعض".

وكانت ميدو قد تزوجت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021، بحضور زميل والدها في سلسلة أفلام Fast and Furious الممثل الأميركي فان ديزل.

يذكر أن ميدو كانت تبلغ من العمر 15 عاماً حين توفي والدها في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، في حادث سير مروّع وقع في فالنسياسانتا كلاريتا في كاليفورنيا.

