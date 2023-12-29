بالصورة - عصام كاريكا يدعو لوالدته في الذكرى السنوية الخامسة لوفاتها

ميرنا وليد - بيروت - حلت اليوم الذكري السنوية الخامسة لرحيل والدة الفنان المصري عصام كاريكا والتي توفيت صباح 29 ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 وأقيم عزاؤها في مسجد عمرو بن العاص في اليوم التالي أي في 30 ديسمبر بمسجد عمرو بن العاص الذي غص بالمعزين من النجوم وأهل الرياضة والإعلام الذين قدموا لتعزيته.



وقد شارك كاريكا منشوراً له بخلفية سوداء في صفحته الشخصية بموقع للتواصل الاجتماعي مستذكراً والدته الراحلة وكاتباً :" زي اليوم ده رحلت أمي.. رينا يرحمها ويغفر لها".

وكان كاريكا طمأن محبيه على حالة شقيقته الصحية وذلك بعد خروجها من عملية جراحية دقيقة خضعت لها منذ فترة قصيرة، وكتب كاريكا في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي اليوم :"الحمد لله العمليه تمت على خير لأختي ,, وشكرا لكل من إهتم وسأل ....".

إشارة إلى أن أخر أعمال كريكا هي أغاني فيلم "الإسكندراني" للممثل المصري أحمد العوضي وكتب عصام كاريكا منشوراً في بداية الشهر الحالي جاء فيه : "قريباً أغاني فيلم "الإسكندراني" إخراج الأستاذ خالد يوسف.. كلمات الشاعر رامي جمال، ألحان العبد لله عودة لأغاني الأفلام بعد فتره طوية، دة الفيلم رقم 43 في تاريخي إن شاء الله الفيلم بطولة أحمد العوضي وزينة، فيلم محترم بجد".

فيلم "الإسكندراني"، من بطولة أحمد العوضي، وزينة، و بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومقتبس من رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل المصري أسامة أنور عكاشة.