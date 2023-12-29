ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد عادل إمام صورة تجمعه برئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ وعلق قائلاً : "لقاء مهم مع معالي الوزير تركي آل شيخ من أجل النهضة بصناعة الفن المصري والعربي لمستويات عالمية . . ان شاء مفاجأت كتير قريب "

يذكر أن أحدث أعمال محمد إمام هو فيلم "أبو نسب" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "علي"، الذي يعمل طبيب أطفال، والذي يقع في حب "داليا" ياسمين صبري، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطاً في سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - محمد إمام يلتقي بـ تركي آل الشيخ .. ويحمس الجمهور لمفاجآت كثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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