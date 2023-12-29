"مصر قبل الأهرامات" .. إصدار جديد لحسين عبد البصير يرصد عصور ما قبل التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة -

أصدرت دار نشر القاهرة الجديدة كتاب "مصر قبل الأهرامات: زعيم القرية والجميلة مِيريت وكلبها تُوتُو". وهما قصتان للأطفال من تأليف الدكتور حسين عبد البصير.

الدكتور حسين عبدالبصير

وتدور أحداث القصة الأولى "زعيم القرية" حول شخصية "نِفرتِم" المِرمِدي أو "نِفرتِم"، زعيم ومؤسس قرية مرمدة بني سلامة، التي تقع الآن في غرب الدلتا المصرية. وتحكي عن مصر في عصور ما قبل التاريخ وكيفية تأسيس مصر في تلك الفترة المهمة من تاريخ العالم ومن تاريخ مصر القديمة.

والقصة الثانية هي "الجميلة مِيريت وكلبها تُوتُو". وتدور أحداث هذه القصة شخصية الجميلة ميريت وكلبها الأسود الكبير "توتو" من خلال المغامرات التي يقومان بها داخل بيتها وخارجها ومن خلال هذه العلاقة الإنسانية في مصر القديمة بين سيدة من علية القوم وكلبها المحبوب.



من الجدير بالذكر أن عصور ما قبل التاريخ هي البداية الحقيقية للحضارة المصرية القديمة. وكانت هي الفترة المهمة التي تم فيها وضع أسس ودعائم الحضارة المصرية القديمة. وتعد في رأي الكثير من علماء المصريات في العالم كله هي فترة النشأة والتكوين والتأسيس التي سوف تصير عليها حضارة مصر القديمة بعد دخول مصر عصورها التاريخية مع توحيد البلاد شمالاً وجنوبًا وتأسيس الأسرة الأولى على يديَّ الملك المحارب حور عحا، أو حورس المحارب، والذي أطلق عليه المصريون القدماء اسم الملك "مِنِيِ"، أو الملك "مينا"، كما نعرفه بذلك الاسم الأشهر له. ومنذ ذلك التاريخ البعيد، صارت مصر تبدع الحضارة وتبهر العالم أجمع بحضارة مصر الخالدة.

الدكتور حسين عبد البصير فى سطور



يُذكر أن الدكتور حسين عبد البصير هو عالم آثار وروائي وكاتب مصري. حصل على الليسانس والماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وألف كتاب "العيش للأبد: تمثيل الذات في مصر القديمة" مع أهم علماء المصريات في العالم. وشارك في العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة. وكان مشرفًا على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، والمقتنيات الأثرية، والمنظمات الدولية واليونسكو بالآثار. ودرّس في جامعة جونز هوبكنز وجامعة أريزونا الأمريكيتين. وحصل على تكريم المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، ومُنِح عضويته الدائمة بالمعهد. ويشغل حاليًا منصب مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.