شاهد الممثلة التركية بيلين أكيل تستمتع مع زوجها وأصدقائها بأغاني عبدالمجيد عبدالله

وصلت الفنانة التركية بيلين أكيل وزوجها النجم التركي أنيل ألتان إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الخميس. شاركت بيلين، نجمة مسلسل “لا مفر من الحب”، متابعيها مقطع فيديو يجمعها بزوجها وأصدقائها أثناء توجههم لإحدى المناسبات، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية عبدالمجيد عبدالله “ارجع أبيك”، التي كانت تصدح من راديو السيارة، رغم عدم فهمهما لكلمات الأغنية.

كما ظهرت هي وزوجها يستمتعان بأغنية “رهيب”، حيث حاولت شرح الكلمات لمتابعيها باللغة التركية.

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