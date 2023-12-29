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روت مشهورة التواصل الاجتماعي، إيمي روكو، قصة تعرضها للتحرش الجنسي بعدما حاول أحد الأشخاص نزع النقاب عن وجهها.
وقالت روكو أن هذا الموضوع سبب لها أزمة، مضيفة: “لهذا السبب لا أظهر وجهي للفتيات، لأنني متأزمة من الموضوع، فأنا ما زلت أريد أن أكون حرة، ولا أدري إذا كانت حريتي في النقاب أو لا”.
وتابعت: “تخيلي أنك ترتدين بلوزة ويأتي شخص ويحاول نزع البلوزة عنك، وهذا تحرش، ولهذا السبب مررت بفترة لم أستطع فيها الخروج من المنزل وكنت أخاف، وفي النهاية أصبح الناس يعرفونني في الشارع وينادوني وكانوا يلاحقونني بالسيارة، فهرعت وبدأت أجري في الشارع مثل المجنونة وأدخل المحل وأخرج من الجهة الأخرى لأهرب”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مشهورة التواصل إيمي روكو تروي موقف حدث معها وكان سببا في عدم كشف وجهها حتى أمام البنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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