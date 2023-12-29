شاهد بلقيس فتحي تلجأ لقصة شعر فرنسية وتستعرض جمالها

بعد أن تخلت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي عن شعرها الطويل قبل فترة، قررت في نهاية عام 2023 اعتماد قصة الشعر البوب الفرنسية، والتي أضفت عليها حيوية وتغييرًا جذريًا.
وأظهرت الفنانة مقطع فيديو لها من داخل الكوافير، وهي تحصل على قصة الشعر الجديدة، وتبدو مستمتعة بالأمر.
وظهرت بلقيس فتحي بقصة شعر قصيرة تصل إلى حدود الذقن، واعتمدت غرة أمامية على جانبي وجهها.
وأعربت بلقيس فتحي عن سعادتها الشديدة بتغيير قصة شعرها، خاصة أنها تخلت بذلك عن شعرها الطويل الذي احتفظت به لسنوات طويلة.
وتلقت الفنانة الإماراتية الإشادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجديدة وقصة الشعر التي اعتبروا أنها جعلتها تبدو أصغر سناً.
وأكملت بلقيس فتحي إطلالتها بزي أنيق، يتكون من قميص أبيض وجيليه زهري.
وعبرت بلقيس فتحي عن سعادتها بالشعر القصير، قائلة: “إنه يوفر لي الراحة والخفة”.
وأوضحت الفنانة أن سبب تغيير قصة شعرها هو رغبتها في إعطاء شعرها فرصة للراحة والعلاج، بالإضافة إلى الملل الذي أصابها من اعتماد الشعر الطويل لفترة طويلة.
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