"بالشورت وفقدت وزنها".. أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل رأس السنة في دبي، ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت "شيرين" وهي تستعد لبروفات الحفل حيث يعد هو الظهور الأول لها منذ طلاقها مؤخرًا من الفنان حسام حبيب.

وظهرت "شيرين" في الفيديو برفقة مصممة الأزياء زينة زكي " بالشورت" وفقدت وزن بشكل ملحوظ، خلال تحضيرات بروفات حفلها المرتقب في دبي بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

ولاقى ظهور "شيرين" إعجاب متابعيها وعلقوا قائلين: "واضح انها مبسوطة ومرتاحة ومستنين أغانيها الحلوة ورجعتها القوية، بدأت تخس وترجع تحلو تاني ما شاء الله".

وكشف الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات، وتواصله مع "شيرين" التي أكدت أن انفصالها تم في هدوء وإطار متحضر.

وانفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد انتشار أخبار تؤكد وجود خلاف بينهما ومغادرتها المملكة العربية السعودية من دونه عقب مشاركتها في حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض".