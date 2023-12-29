"خست واحلوت".. تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على أحدث ظهور لها، وحرص دعمها عبر السوشيال ميديا بعد طلاقها مؤخرًا من الفنان حسام حبيب الذي كشفه الإعلامي عمرو أديب خلال الفترة الماضية عبر برنامج "الحكاية" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر".

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو لأحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ انفصالها عن حسام حبيب وذلك خلال استعدادها لإحياء حفل ليلة رأس السنة في دبي وبرفقتها مصممة الأزياء زينة زكي.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "بدأت تخس وترجع تحلو تاني ما شاء الله، رجعت بقوة، واضح أنها مبسوطة ومرتاحة ومستنين أغانيها الحلوة ورجعتها القوية، نحفانة شيرين حلو، عودة ميسرة حبيبتي شيرين، خست واحلوت، حبي نفسك وبناتك، تجنن".

وكان من المقرر أن تحيي "شيرين" حفلًا غنائيًا في بيروت يوم 28 ديسمبر الجاري ولكن تم تأجيله بسبب مواصلة تصاعد الأحداث السياسية في قطاع غزة، ونقلًا عن موقع "MTV اللبناني" أكد منظم الحفل "فادي أبو عاصي" إن الحفلة ستقام في لبنان قريبًأ، كما سيتم إبلاغ محبي "ِشيرين" بالموعد الجديد في وقت قريب جدًا.

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل رياض السنباطي وشاركها الحفل نخبة من نجوم الأغنية من مختلف أنحاء الوطن العربي برعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كما تم الإعلان في نهاية الحفل عن إقامة ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن موسم الرياض على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.