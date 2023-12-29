"سمعنا زغروطة".. ثراء جبيل ترد على متابع هاجم ظهورها مع زوجها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة الشابة ثراء جبيل خلال الساعات القليلة الماضية عن عقد قرانها رسميًا على الممثل الشاب مختار الديناري وذلك عبر جلسة تصوير رومانسية نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وقام البعض بالهجوم عليها بسبب جلسة التصوير التي وصفها أحدهم أنها جريئة نظرًا لكونهما في فترة الخطوبة، وعلق أحدهم قائلا: "أمال أما تتجوزي هتعملي ايه؟"، لترد عليه "ثراء" مؤكدة زواجها قائلا: "تم عقد القران يا فندم الحمد لله سمعنا زغروطة".

وعلى الجانب الآخر حرص عدد من الأصدقاء والمقربين من الفنانة الشابة على تهنئتها بالزواج منهم الفنانة ركين سعد قائلة: "مبروك يا حلوة"، "مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك، مبروك اتمنى لك الحب والسعادة".

واحتفلت الفنانة ثراء جبيل بخطوبتها مطلع شهر أغسطس الماضي ونشرت صور من احتفالها بخطوبتها عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وأوضحت الصور بعض مراسم الاحتفال الذي أقيم في جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونجحت "ثراء جبيل" في حجز مقعد لها ضمن أبرز نجمات جيلها وشاركت بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي لفتت الأنظار لموهبتها وتعاونت خلالها مع عدد كبير من نجوم الدراما المصرية وكان آخر مشاركتها بفيلم "رهبة" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، كما عرض لها مسلسل "سوق الكانتو" بطولة الفنان أمير كرارة وتم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن ثراء جبيل تنتظر عرض مسلسل "إقامة جبرية" على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة بطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد الشرنوبى.