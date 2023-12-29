نيللي كريم تروج لمسلسل "روز وليلى" استعدادًا لعرضه على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "شاهد" الترويج لمسلسلها الجديد "روز وليلى" والذي تتعاون في بطولته لأول مرة كلًا من النجمة يسرا والنجمة نيللي كريم استعدادًا لبدء عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "شاهد" مقطع فيديو ترويجي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله يسرا ونيللي كريم وعلقت المنصة على الفيديو قائلة: "قضيتك خلصانة حتى لو خربانة، عايز تفهم أكتر؟، ادخل على موقع بيور سيكيور أول وكالة تحقيق نسائية خاصة في مصر مع النجمات يسرا ونيللي كريم انتظروهم في مسلسل روز وليلى قريبًا على شاهد".

تدور أحداث "روز وليلى" في إطار كوميدي إجتماعي حول محققتين سريتين تخوضان العديد من المهام التي تجلب لهما المتاعب، تأليف كريس كول، وإخراج أدريان شيرجولد، ويعد مسلسل "روز وليلى" هو أول تعاون ليسرا ونيللي معًا في عمل درامي.

يذكر أن نيللي كريم تشارك ببطولة مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج مروان عبد المنعم والمقرر عرضه بحلول عام 2024.